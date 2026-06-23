Persona 5 Strikers получила свой первый гипервизор-обход защиты Denuvo

Впервые для Puyo Puyo Tetris вышел способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel.
Persona 5 Strikers — спин-офф Persona 5 в жанре мусоу, события которого разворачиваются спустя шесть месяцев после финала оригинала. Присоединяйтесь к Призрачным Ворам и искорените скверну, захватившую города по всей Японии. Новая реальность окончательно испортила друзьям летний отдых – раскройте тайну и помогите страждущим вновь обрести свои сердца!
Примечательно, что ещё до официального релиза владельцы Deluxe-издания получили доступ к Persona 5 Strikers на четыре дня раньше остальных игроков. Однако из-за ошибки издателя версия игры оказалась лишена защиты Denuvo, в результате чего она практически сразу утекла в сеть.
Остаётся дождаться репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.
алелуя
Сколько не взломанных игор то оказывается ещё осталось.