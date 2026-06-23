Persona 5 Strikers получила свой первый гипервизор-обход зашиты Denuvo

Впервые для Puyo Puyo Tetris вышел способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel.

Persona 5 Strikers — спин-офф Persona 5 в жанре мусоу, события которого разворачиваются спустя шесть месяцев после финала оригинала. Присоединяйтесь к Призрачным Ворам и искорените скверну, захватившую города по всей Японии. Новая реальность окончательно испортила друзьям летний отдых – раскройте тайну и помогите страждущим вновь обрести свои сердца!

Примечательно, что ещё до официального релиза владельцы Deluxe-издания получили доступ к Persona 5 Strikers на четыре дня раньше остальных игроков. Однако из-за ошибки издателя версия игры оказалась лишена защиты Denuvo, в результате чего она практически сразу утекла в сеть.

Остаётся дождаться репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.