Atlus случайно выпустила Persona 5 Tactica в Steam за неделю до официального релиза

Начало ноября для компании Atlus, кажется, не задалось. По неизвестным причинам кто-то из её сотрудников решил выпустить на ПК игру Persona 5 Tactica раньше времени. Проект стал доступен в цифровом магазине Steam за семь дней до официальной премьеры.

На эту неожиданность первым обратил внимание пользователь с никнеймом Wario64. По его словам, он случайно обнаружил в своей библиотеке Steam возможность загрузки полной версии Persona 5 Tactica. Позднее его сообщение подтвердили другие игроки, которые не только успели скачать игру, но и запустить её. Им удалось загрузить финальную версию Persona 5 Tactica, которая доступна для прохождения от начала и до конца и, кажется, не содержит ошибок предварительной сборки.

Разработчики не сразу, но все же заметили эту досадную ошибку. Они убрали возможность скачивания Persona 5 Tactica, но те, кто успел его загрузить, могут продолжать играть в автономном режиме Steam. В сети уже активно обсуждают сюжет игры с некоторыми спойлерами, однако прохождения игры публиковать пока никто не решается. Atlus мгновенно блокирует видео или скриншоты из-за нарушения DMCA.

Официальный релиз Persona 5 Tactica состоится 17 ноября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.