Авторы Persona 5 Tactica рассказали о создании саундтрека к игре

Пятая часть Persona - это настоящая золотая жила как для Atlus, так и для Sega, которая продолжает вкладывать деньги в развитие этой полюбившейся всем вселенной. Пока мы не увидели Persona 6 или даже не сыграли в Persona 3 Reload, мы можем погрузиться в прекрасный мир Persona 5 Tactica. После Persona 5 Strikers и Persona 5: Dancing in Starlight, новый спин-офф "пятерки" получил отличные отзывы в прессе.
Чтобы еще больше подбодрить тех, кто еще не определился с выбором, издатель игры опубликовал закулисные кадры процесса создания музыки и саундтрека к вышеупомянутому произведению. Ответственным за это стал Тосики Кониси, который занимается Shin Megami Tensei уже 12 лет и работал над Persona 2 на PSP, Persona 5, Persona Q и рядом других игр.