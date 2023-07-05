Компания ATLUS выпустила новый трейлер к тактической стратегии Persona 5 Tactica ©

Компания ATLUS выпустила новый трейлер к игре Persona 5 Tactica, в котором представлена Эрина (озвученная Риэ Такахаси).

"Девушка, которая спасает Джокера и Призрачных воров, когда они забрели в этот мир", - гласит описание с официального японского сайта. "Она не умеет продумывать детали и склонна действовать, не особо задумываясь над происходящим. Но именно благодаря этой способности действовать и своему веселому и энергичному характеру она смогла завоевать доверие окружающих, что сделало ее лидером "революции". Чтобы совершить эту революцию, она пытается заключить сделку с Призрачными Ворами, которые должны ей помочь. Но что из этого выйдет?"

Persona 5 Tactica выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam 17 ноября по всему миру. Она также будет доступна через Xbox Game Pass. Игра может получить перевод на русский язык.