Новый трейлер тактической стратегии Persona 5 Tactica посвятили некоторым ключевым персонажам ©

Тактическая игра Persona 5 Tactica в своем новом трейлере демонстрирует интригующий состав персонажей. В центре игры - Призрачные воры сердец, отряд, который игроки ведут против военной группы под названием Легионеры. В этом контексте в центре внимания оказывается последнее пополнение отряда - Джокер.

В Persona 5 Tactica игроки собирают команду из трех человек, состоящую из различных героев, каждый из которых привносит на поле боя уникальные способности, таланты и Персоны. Эти характеристики служат важнейшими инструментами в борьбе с деспотичными силами. Джокер, возглавляющий команду призрачных воров, привносит в игру свой собственный арсенал навыков.

Оружие Джокера нацелено на одиночных врагов и обладает большой дальностью атаки, чтобы держать игроков на расстоянии от вражеского огня, нанося при этом умеренный урон. Его уникальное умение, "Призрачный судья", служит двум целям. Оно наносит урон врагам в пределах досягаемости и снимает их защиту, обеспечивая стратегическое преимущество.

К Джокеру присоединилась Моргана, уникальное существо, которое не совсем кошка. Способности Морганы особенно полезны для выведения врагов из укрытия с помощью зачищающих атак, что позволяет товарищам по команде выполнять критические и потенциально уничтожающие врага приемы. Его движение напряжения "Ветры времени" наносит урон по обширной площади, одновременно вытесняя врагов из укрытий.

Новичок во вселенной Persona 5, Эрина, также появляется в трейлере. Революционерка с сильным чувством справедливости, она уже доказала свою состоятельность, спасая Призрачных воров. Оружие Эрины нацелено на нескольких врагов одновременно, и она способна наносить большой урон. При использовании движения напряжения "Флаг свободы" она устанавливает флаг на поле боя, делая ближайших врагов уязвимыми и исцеляя союзников.

Помимо специфических способностей персонажей, Persona 5 Tactica предлагает игрокам возможность настраивать различные аспекты своих персонажей. Эта возможность побуждает игроков корректировать и оптимизировать свою стратегию в зависимости от ситуации на поле боя, повышая шансы на успех.

Релиз запланирован на 17 ноября. Игра может получить перевод на русский язык.