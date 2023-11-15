Отличный спин-офф - Persona 5 Tactica получила хорошие оценки от критиков

Persona 5 Tactica получила положительные, но не восторженные отзывы в международной прессе: некоторые оценки были однозначно высокими, но не обошлось и без более критических отзывов, которые были менее склонны награждать игру Atlus.
На OpenCritic средний рейтинг The Invincible — 79 баллов из 100 на основе 48 обзоров и 72% журналистов порекомендовали игру к прохождению.
Persona 5 Tactica - это долгожданное возвращение Призрачных Воров, представляющее собой увлекательный стратегический спин-офф с большой душой.
Persona 5 Tactica органично сочетает в себе жанр SRPG и Persona 5. Благодаря боевым механикам, которые поднимают настроение, и сюжету, который захватывает и разрывает сердце, Persona 5 Tactica легко стала моим любимым спин-оффом Persona, и я надеюсь, что Atlus выпустит еще не одну SRPG с подобным стилем геймплея.
Persona 5 Tactica вновь собирает Призрачных Воров вместе, чтобы поклонники могли насладиться стратегией и ролевой игрой с широкими возможностями. Новая возможность пережить приключения вместе с Джокером и его друзьями, на этот раз возглавив новую революцию. К минусам можно отнести то, что игра может не понравиться тем, кто имеет большой опыт в играх такого типа.
По данным инсайдера, Persona 6 появится в 2025 году, и поэтому очевидно, что Atlus пытается использовать бренд различными способами, чтобы покрыть этот период отсутствия, о чем свидетельствует создание Persona 5 Tactica.
Официальный релиз Persona 5 Tactica состоится 17 ноября на PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.