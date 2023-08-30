Persona 5 Tactica получила 10-минутный ролик подробно рассказывающий о боевой механике ©

Компания Sega Asia опубликовала десятиминутный видеоролик Persona 5 Tactica с английской субтитрами, в котором Моргана рассказывает о геймплее. В ролике рассказывается об основных принципах ведения боя, в том числе о преимуществах атаки из укрытия, использовании One Mores, механике Triple Threat и многом другом.

Геймплей Persona 5 Tactica позволяет игрокам занимать стратегическую позицию во время сражений. Персонажи могут перемещаться по полю и укрываться для дополнительной защиты или использовать шанс найти слабое место противника и получить шанс нанести дополнительный урон. Существуют и другие способы получения дополнительного урона, которые требуют от игрока стратегической игры и защиты.

Каждый персонаж обладает различными навыками. Когда во время боя вы попадаете в противника или получаете удар от него, индикатор напряжения в виде звезды, расположенный в правой нижней части экрана, заполняется. Как только он полностью зарядится, вы сможете выполнить уникальное умение, характерное для конкретного персонажа. У каждого персонажа есть свое дерево умений, которое можно в любой момент сбросить, если вы хотите создать другую команду.

Persona 5 Tactica выйдет на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК через Steam 17 ноября 2023 года.