Persona 5 Tactica тоже получит перевод? На страницах DLC появилось указание о наличии русских субтитров ©

Все были приятно удивлены, когда Sega неожиданно подтвердила официальный перевод на русский для Persona 3 Reload. Но, быть может, приятные сюрпризы от японцев на этом не закончились.

Внимательные пользователи заметили, что на страницах DLC к предстоящему спин-оффу Persona 5 появилось упоминание субтитров на русском, турецком, польском и бразильском португальском языках.

Но при этом, на странице самой игры данных языков в перечне доступных нет. Добавят ли их позже, или произошла ошибка — пока неизвестно.

Persona 5 Tactica выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam 17 ноября по всему миру. Она также будет доступна через Xbox Game Pass.