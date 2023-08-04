Sega и Atlus показали новые трейлеры грядущей тактической JRPG Persona 5 Tactica ©

Сегодня компании Sega и Atlus выпустили новый трейлер и новый видеоролик грядущей тактической JRPG Persona 5 Tactica.

В частности, трейлер с английскими субтитрами от азиатского подразделения Sega демонстрирует сюжет, персонажей, злодеев и геймплей. В конце ролика неожиданно появляются Рейвен и Вайолет.

Вы можете посмотреть его ниже.

Обширный видеоролик предоставлен японским подразделением Atlus и, к сожалению, исключительно на японском языке. Тем не менее, мы видим достаточно много.

Начнем с еще одного взгляда на сюжет, включая взгляд на наших главных героев, которые пытаются влиться в новый мир. Далее мы видим четырех играбельных героев - Лису, Королеву, Оракула и Нуара.

Далее - геймплей сражений, включая уровни сложности, которые можно выбирать между "Безопасным", "Легким", "Нормальным", "Тяжелым" и "Рискованным". Мы также заглянем в "Бархатную комнату в стиле стимпанк", где, как обычно, будем выращивать персонажей и заниматься их слиянием. На этот раз этим занимается Лавенза.

И наконец, мы можем взглянуть на DLC Repaint Your Heart, входящее в состав Digital Deluxe Edition, с Акечи и Касуми, которые появятся в сюжете и будут доступны для игры.

Persona 5 Tactica выйдет для PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One, Nintendo Switch и PC 17 ноября 2023 года.