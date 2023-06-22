Слух: в DLC для Persona 5 Tactica появятся Акечи и Касуми ©

Когда Persona 5 Tactica выйдет в конце этого года, она перенесет всю банду Призрачных Воров в новое приключение с новой эстетикой в стиле чиби и пошаговым стратегическим геймплеем - или, во всяком случае, большую часть Призрачных Воров. Пары персонажей будет заметно не хватать: непутевого антагониста Горо Акечи и звезды Persona 5 Royal Касуми Йошизавы - хотя, похоже, даже эти двое не будут отсутствовать в игре слишком долго.

Мы получили еще один взгляд на геймплей Persona 5 Tactica благодаря новому трейлеру на вчерашнем Nintendo Direct, который также показал, что игра получит сюжетное DLC Repaint Your Heart. И что интересно, похоже, что в DLC появятся Акечи и Касуми, что, безусловно, соответствует заявлению Atlus о том, что в DLC появятся "долгожданные персонажи".

Это утверждает пользователь MbKKKssTBhz5, который ранее уже сливал точные сведения о пошаговой тактической игре, а недавно выложил ключевой арт для Repaint Your Heart DLC, на котором изображены Касуми и Акечи в чиби-стиле под логотипом игры.

Официальные подробности о DLC пока не были объявлены Atlus, но, поскольку игра еще не вышла, вероятно, информация появится в ближайшие недели и месяцы. Следите за новостями.

Persona 5 Tactica выходит 17 ноября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.