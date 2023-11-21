В файлах Persona 5 Tactica нашли текстовый перевод на русский язык

В Persona 5 Tactica вы встретите старых друзей и новых союзников, а также сразитесь с опасными противниками, которые хотят подавить вашу свободу. Примите участие в эпической революции эмоций, которая изменит судьбу всего мира.

Под вашим контролем находятся Призрачные похитители, группа юных борцов за справедливость, которые используют свои способности, чтобы проникать в сердца людей и очищать их от порока. Однажды вы оказываетесь в параллельной реальности, где жестокий диктатор правит железной рукой. Вы становитесь мишенью для его армии Легионеров, которые не знают пощады. Но вы не одни в этом кошмарном мире. Вам на помощь приходит Эрина, загадочная девушка, которая возглавляет подпольное движение сопротивления. Она предлагает вам сотрудничество. Но что кроется за этой сделкой?