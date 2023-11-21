В файлах Persona 5 Tactica нашли текстовый перевод на русский язык

Технический специалист из команды The Miracle обнаружил в ресурсах недавно вышедшей jRPG Persona 5 Tactica файлы с русской локализацией.
По всей видимости, перевод не был завершен к моменту релиза, так как все текстуры остались на английском. Быть может перевод добавят официально в будущих патчах, так же в файлах обнаружили недоделанный перевод на португальский, польский и турецкий.
Этот перевод можно скачать здесь и он совместим с обеими существующими версиями игры (Steam и Microsoft Store).
Хорошая новость, подождем!!