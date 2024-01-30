В Persona 5 Tactica добавят официальный текстовый перевод на русский язык

Разработчики тактической ролевой игры Persona 5 Tactica анонсировали добавление двух новых языков: португальского и русского. Оба появятся в течение марта этого года.

На момент релиза в файлах ПК-версии был найден незаконченный текстовый перевод и судя по всему сотрудники Atlus решили доработать и выпустить его вместе с обновлением. Это обнадеживающий сигнал, который дает надежду на перевод всех последующих проектов от японской студии.

После загадочного происшествия Призрачные похитители оказываются в фантастическом мире, где жители подчинены власти тиранического лидера. Легионеры, представляющие военные силы этого мира, окружают героев, ставя их под угрозу смертельной опасности. Однако появляется таинственная революционерка по имени Эрина, которая спасает Призрачных похитителей и предлагает им выгодное соглашение в обмен на помощь в своих планах.

Геймплей Persona 5 Tactica позволяет игрокам занимать стратегическую позицию во время сражений. Персонажи могут перемещаться по полю и укрываться для дополнительной защиты или использовать шанс найти слабое место противника, чтобы нанести ему дополнительный урон. Есть и другие способы получить дополнительный урон, которые требуют от вас защиты и стратегической игры.

Persona 5 Tactica уже доступна по всему миру на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC через Steam.