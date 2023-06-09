В сеть утек трейлер нового спин-оффа Persona 5 - тактическая стратегия Persona 5 Tactica выйдет 17 ноября этого года ©

Компания ATLUS West опубликовала полные анонсирующие трейлеры Persona 3 Reload и Persona 5 Tactica, ремейка Persona 3 и ролевой стратегии на тему Persona 5, которые должны быть анонсированы на Xbox Game Showcase 2023 11 июня. Трейлеры были случайно загружены раньше времени на аккаунт компании в Instagram.

Согласно трейлерам, Persona 5 Tactica выйдет первой 17 ноября 2023 года, а Persona 3 Reload - в начале 2024 года. Обе игры выйдут на Xbox Series, Xbox One и ПК через Microsoft Store, а также Xbox Game Pass. Скорее всего, это просто трейлеры под брендом Microsoft, но обе игры будут доступны на нескольких платформах.

Смотрите трейлер ниже.