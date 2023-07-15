Atlus спрашивает у фанатов, хотят ли они Persona 5: The Phantom X и какие платформы предпочитают для следующих игр ©

Сегодня японское подразделение компании Atlus запустило ежегодный опрос, призванный выяснить мнение фанатов на различные темы, включая Persona 5: The Phantom X и будущие игры основной линейки.

Опрос, представленный только на японском языке, был немного короче, чем в предыдущие годы (раньше он был просто огромным), но все же содержал несколько интересных вопросов.

Один из них, который наверняка заинтересует многих, - стали бы фанаты играть в Persona 5: The Phantom X, если бы она вышла в Японии. На данный момент игра для iOS и Android официально анонсирована только для китайского рынка, но, судя по всему, Atlus, по крайней мере, заинтересована в выпуске игры за пределами своего первоначального целевого рынка.

Еще один интересный вопрос, который повторяется из года в год, - на каких платформах фанаты предпочтут играть в следующие номерные игры серий Persona, Shin Megami Tensei и Etrian Odyssey.

В этом году предлагаются следующие варианты: PS4/PS4 Pro, PlayStation VR, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED, смартфон (бесплатная игра), смартфон (покупка), Xbox, Steam и другие. Этот вопрос очень похож на прошлогодний, с той лишь разницей, что Switch разделен на два варианта.

Как обычно в подобных опросах, не стоит рассматривать его как набор анонсов, но интересно взглянуть на то, что Atlus хочет узнать от своих поклонников, возможно, это позволит заглянуть в планы любимого разработчика на будущее.

Кстати, на данный момент аналогичный опрос для западных фанатов не проводился. В прошлом году опросы для Японии и Запада были доступны одновременно.