Дата релиза глобальной версии Persona 5: The Phantom X просочилась в сеть раньше времени

В сеть досрочно просочилась дата выхода глобальной версии Persona 5: The Phantom X — бесплатного спин-оффа культовой JRPG с элементами gacha. Хотя официальная презентация игры от Atlus запланирована на сегодня, 14 мая, в 17:00 по московскому времени, магазины Google Play и App Store уже раскрыли ключевую деталь — релиз состоится 26 июня. Игра появится на iOS, Android, а, по слухам, и на Windows PC в тот же день. Кроме того, ранее Atlus упоминала возможную консольную версию, но пока без конкретики.

Анонсированная в 2023 году Persona 5: The Phantom X разворачивается в альтернативной вселенной, отдельной от оригинала 2016 года. Несмотря на это, она сохраняет атмосферу и узнаваемые черты серии — от элегантной визуальной стилистики и фирменной музыки до глубокой тактической боевой системы. Среди персонажей можно будет вновь встретить Джокера и других Призрачных Воров.

Игрокам предстоит взять под контроль нового героя по имени Вандер — японского студента, который пробуждает в себе силу Персоны и присоединяется к новой команде для борьбы с силами, манипулирующими психикой людей. Как и в других популярных играх формата free-to-play, здесь используется система gacha: новые Персоны, экипировка и усиления будут выпадать случайным образом, через баннеры с ограниченным временем, в духе Genshin Impact или Honkai: Star Rail.