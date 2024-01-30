Мобильная игра Persona 5: The Phantom X привлекла более 5 миллионов предварительных регистраций только в Китае

Кажется, знаменитую игровую франшизу Persona ждет успешный старт на мобильном рынке. Компания Perfect World Games и студия Black Wings Game анонсировали Persona 5: The Phantom X, которая представляет собой мобильную версию прославленной японской ролевой игры, еще в апреле прошлого года. Проект около года проходит закрытое тестирование и совсем скоро перейдет в фазу открытого бета-тестирования (ОБТ) вместе с рекордным количеством предварительных регистраций.

Согласно данным аналитиков, интерес к Persona 5: The Phantom X проявили более 5 миллионов игроков на iOS и Android. И это при условии, что игра на данный момент официально заявлена только для китайского рынка.

Кроме того, стало известно, что разработчики планируют провести первый открытый бета-тест Persona 5: The Phantom X в начале весны, в котором смогут принять участие все желающие. Ранний доступ позволит ознакомиться с первым актом игры и оценить некоторые ключевые механики.