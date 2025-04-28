Мобильная Persona 5: The Phantom X получила анимационный трейлер в честь коллаборации с Persona 3 Reload

Perfect World Games представила новый анимационный трейлер для мобильной free-to-play RPG Persona 5: The Phantom X. Он посвящён предстоящей коллаборации с Persona 3 Reload от Atlus. Событие стартует 29 апреля 2025 года, а подробности о новом контенте обещают раскрыть в ближайшие дни.

Короткий трейлер длительностью 40 секунд демонстрирует великолепную анимацию персонажей обеих игр под динамичный саундтрек ремейка Persona 3.

На данный момент Persona 5: The Phantom X доступна только в Китае и Южной Корее. Японская версия находится в разработке. Западный релиз также анонсирован, но подробностей о сроках пока нет.