Persona 5: The Phantom X атакуют геймеры - игру обвиняют в несправедливом отношении к игрокам за пределами Китая

Persona 5: The Phantom X, глобальная мобильная RPG от Black Wings Game Studio, столкнулась с волной критики. Причиной стали существенные различия в наградах между китайской и остальной версией игры. На фоне рекордного запуска и популярности в Steam (в том числе выше, чем у Persona 5 Royal), интерес и положительные отзыва об игре быстро пошли на спад.

В Steam у игры сейчас всего 49% положительных отзывов, а в Google Play Store рейтинг просел до 2,1 из 5. Игроки массово жалуются, что глобальные пользователи получают меньше наград, чем китайские — например, всего 100 драгоценных камней против 300 за аналогичное время простоя. Также доступны не все коды на бонусы и отсутствует обещанная ротация персонажей в баннерах.

Особенно раздражает фанатов отсутствие «гаранта» в гача-системе и то, что даже при больших затратах ($30–50), можно не получить желаемого персонажа. Добавляют масла в огонь высокая цена стартовых наборов (в глобальной версии — $5, в Китае — $1) и невозможность пройти первые подземелья без серьёзного гринда до 30 уровня.

Разработчики уже заявили об изменении глобального плана развития, а также выпустили обновление 1.1, но пользователи требуют прямой компенсации и равных условий. Пока что Persona 5: The Phantom X балансирует на грани — популярность может быстро угаснуть, если недовольство игроков продолжит расти.