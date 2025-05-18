Persona 5: The Phantom X добавили в список желаемого уже 200 000 игроков Steam

Atlus с гордостью сообщила, что более 200 000 пользователей Steam уже добавили бесплатную RPG Persona 5: The Phantom X в свои списки желаемого. В честь этого события будущим игрокам будет вручён бонус — наряд Athleisure Outfit для главного героя. Ранее за подобные достижения уже раздавались бесплатные крутки оружия и контрактов. Следующая цель — 300 000 желающих. Тогда откроются эксклюзивная карта профиля и рамка для аватара.

The Phantom X — спин-офф, основанный на вселенной Persona 5. Игра переносит нас в Токио, где загадочным образом исчезли человеческие желания. Игрокам предстоит управлять новым героем, который днём учится в школе, а ночью сражается с тенями в подземельях. Новая команда Призрачных Воров принесёт свежие истории, а знакомые персонажи вроде Джокера вернутся в виде особых контрактов.