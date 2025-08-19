Persona 5: The Phantom X меняет правила после падения числа игроков

Persona 5: The Phantom X стартовала успешно после длительного периода эксклюзивности для Китая и других частей Азии. Однако уже через два месяца число игроков резко сократилось, а отзывы стали негативными. Критика касалась различий с китайской версией, системы контрактов и механики гача.

В ответ разработчики объявили о радикальных изменениях, направленных на исправление проблем. На официальном сайте игры команда поблагодарила фанатов за поддержку и извинилась за недостатки текущей версии. В ближайших обновлениях переработают систему контрактов и частоту их появления, чтобы игроки получали желаемых персонажей более справедливо.

Теперь, если в предыдущих розыгрышах не выпадет персонаж 5★, следующий гарантированно принесёт желаемого героя. Аналогичные изменения коснутся новых контрактов и золотых билетов, а также наград за вход и сезонные события. Эти меры направлены на выравнивание возможностей между регионами и устранение разницы с китайской/азиатской версией, где игроки получали бонусы в более щедром формате.

Разработчики уверены, что такие изменения помогут вернуть доверие аудитории и оживить интерес к игре. В ближайшие месяцы будет видно, насколько эффективны новые механики и переработанные контракты. Persona 5: The Phantom X остаётся увлекательной гача-игрой с уникальной историей, но теперь её будущее зависит от того, как быстро студия сможет удовлетворить ожидания западных фанатов.