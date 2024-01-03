Persona 5: The Phantom X получила новый трейлер в честь скоро старта закрытого тестирования

С 16 по 31 января в Китае пройдет третье закрытое бета-тестирование Persona 5: The Phantom X, объявили издатель Perfect World Games и разработчик Black Wings Game Studio. Он будет проходить на iOS, Android и ПК.

Persona 5: The Phantom X находится в разработке для PC, iOS и Android. На данный момент релиз подтвержден только для Китая.

Это free-to-play игра с обычной опциональной покупкой, а выйдет ли она за пределами Китая, в том числе в Японии, пока не определено. Игра следует основным концепциям Persona 5, включая разделение на "школьную жизнь" и "жизнь в метавселенной". В первом случае вы можете ходить в школу, встречаться со своими друзьями в городе и заниматься различными видами деятельности, такими как бейсбол, рыбалка, свидания, работа на полставки в магазине и многое другое. Конечно, вы можете углублять свои отношения с другими персонажами и повышать уровень своих социальных связей.