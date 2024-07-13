Persona 5: The Phantom X также выйдет на Западе и может появиться на консолях

Во время встречи с представителями японских СМИ было официально подтверждено, что Persona 5: The Phantom X выйдет и на Западе, а также может появиться на консолях, хотя точная дата и сроки пока не называются.

Заявление было сделано в рамках мероприятия Bilibili World, когда продюсеры игры сообщили, что целевыми платформами являются PC, iOS и Android, но они приложат все усилия, чтобы выпустить игру на консолях после глобального релиза.

Как вы, наверное, помните, мобильная игра вышла в Китае несколько месяцев назад, но о возможном западном релизе ничего не говорилось, поэтому многие опасались, что этот спин-офф так и останется на азиатских территориях.

Анонсированная в прошлом году Persona 5: The Phantom X была сразу же с большим энтузиазмом принята многочисленными поклонниками серии Atlus, ведь в ней рассказывается история, произошедшая после событий Persona 5, в которой появляется новая группа Призрачных воров.

Во главе с таинственным героем, который сменил Джокера на посту лидера команды, нам вновь предстоит бороться с тьмой в душах людей на фоне событий, которые по стилю и атмосфере очень близки к вышеупомянутой Persona 5.