Представлен новый геймплей мобильной Persona 5: The Phantom X ©

Сегодня, во время мероприятия TapTap Presents 2023, был выпущен новый трейлер предстоящей мобильной игры Persona 5: The Phantom X.

В трейлере показаны сцены и геймплей, новые персонажи (и вернувшиеся друзья), а также актер озвучки, который сыграет нового героя "Wonder", Коки Учияма. Если это открытие является хоть каким-то признаком, игра будет иметь японскую озвучку высокого уровня. Сам игровой процесс выглядит слишком хорошо, чтобы ограничиться мобильными платформами и китайским рынком.

На мероприятии мы также узнали, что релиз игры для iOS и Android в Китае запланирован на этот год, а второе бета-тестирование будет проведено в третьем квартале 2023 года.

Из других новостей о Persona, Atlus недавно представила Persona 5 Tactica, которая выйдет для PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One, Nintendo Switch и PC 17 ноября 2023 года.

Мы также получим ремейк Persona 3 Reload, который выйдет в начале 2024 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.