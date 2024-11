Слух: мобильная Persona 5 The Phantom X будет анонсирован для консолей в ближайшее время

Persona 5: The Phantom X, мобильный спин-офф культовой серии, возможно, будет анонсирован для консолей в ближайшее время. По словам инсайдера Ryan From The Bronx, специализирующегося на проектах Atlus и SEGA, объявление может состояться на The Game Awards 12 декабря.

Ранее, в октябре, бета-версия игры появилась в базе данных Steam, что подогрело слухи о её возможном расширении на другие платформы. Инсайдер считает, что анонс консольной версии Phantom X гораздо вероятнее, чем какие-либо новости о Persona 6, о которой известно только то, что она находится в разработке с июля 2021 года.