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Persona 5: The Phantom X TBA
Ролевая, Пошаговая, Условно-бесплатная, Аниме
5 21 оценка

Слух: мобильная Persona 5 The Phantom X будет анонсирован для консолей в ближайшее время

butcher69
Новости

Persona 5: The Phantom X, мобильный спин-офф культовой серии, возможно, будет анонсирован для консолей в ближайшее время. По словам инсайдера Ryan From The Bronx, специализирующегося на проектах Atlus и SEGA, объявление может состояться на The Game Awards 12 декабря.

Ранее, в октябре, бета-версия игры появилась в базе данных Steam, что подогрело слухи о её возможном расширении на другие платформы. Инсайдер считает, что анонс консольной версии Phantom X гораздо вероятнее, чем какие-либо новости о Persona 6, о которой известно только то, что она находится в разработке с июля 2021 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Eikiti

Ранее, в октябре, бета-версия игры появилась в базе данных Steam
Это вообще то Японская версия беты, которая еще даже не релизнулась..

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