Состоялся релиз западной версии Persona 5: The Phantom X

Недавно состоялся западный релиз бесплатной ролевой игры Persona 5: The Phantom X от Atlus, Sega и Perfect World Games. Теперь её можно загрузить на ПК через Steam, а также на мобильные устройства с iOS и Android. Однако российским игрокам игра недоступна напрямую — в Steam её нельзя скачать из России.

Действие игры происходит в Токио, где пропали человеческие желания. В основе лежит оригинальная Persona 5, но с новым главным героем. Днём он школьник, а ночью исследует когнитивные подземелья. Геймплей сочетает пошаговые бои, управление временем и развитие отношений, позволяя балансировать между учёбой, работой и сражениями.

Дизайнер персонажей Сигэнори Соэджима поделился памятной иллюстрацией, посвящённой релизу.