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Persona 5: The Phantom X 26.06.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Условно-бесплатная, Аниме
4.9 31 оценка

Состоялся релиз западной версии Persona 5: The Phantom X

butcher69 butcher69

Недавно состоялся западный релиз бесплатной ролевой игры Persona 5: The Phantom X от Atlus, Sega и Perfect World Games. Теперь её можно загрузить на ПК через Steam, а также на мобильные устройства с iOS и Android. Однако российским игрокам игра недоступна напрямую — в Steam её нельзя скачать из России.

Действие игры происходит в Токио, где пропали человеческие желания. В основе лежит оригинальная Persona 5, но с новым главным героем. Днём он школьник, а ночью исследует когнитивные подземелья. Геймплей сочетает пошаговые бои, управление временем и развитие отношений, позволяя балансировать между учёбой, работой и сражениями.

Дизайнер персонажей Сигэнори Соэджима поделился памятной иллюстрацией, посвящённой релизу.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

пожалуйста не играйте в этот мусор японский никогда, а то станете анимешниками не дай бог

6
a-kun

не японский а китайский

JilDere

Прям как твой батя

1
Юрий Пенкин JilDere

если бы мой батя был анимешником меня бы и не было никогда, да тогда и аниме ещё не было, только какой нибудь босногоий ген

3
ThinFalco

Мой телефон с процессом helio g85 не тянет эту игру😕

1
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Где скачать? // Сергей Колясников