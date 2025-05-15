Сюжетный трейлер Persona 5: The Phantom X подтверждает дату релиза на ПК и мобильных устройствах

Persona 5: The Phantom X — новая бесплатная ролевая игра от ATLUS и студии Black Wings — выйдет 26 июня на ПК (Steam), iOS и Android как в Японии, так и на западе. Проект предложит японскую озвучку с поддержкой английского и японского текста.

Изначально игра дебютировала в Китае 12 апреля 2024 года, а позже вышла в Южной Корее и на Тайване. Теперь настал черед глобального релиза.

The Phantom X развивает идеи Persona 5, но предлагает оригинальный сюжет, новых героев и улучшенный геймплей. Главный герой пробуждается от кошмара и оказывается в мире, лишенном надежды, где его ждут загадочные союзники, метафизические дворцы и битвы с тенями.

Игроки снова станут школьниками днем и Призрачными ворами ночью, исследуя подземелья, прокачивая Персоны и развивая отношения с персонажами. Стильные пошаговые сражения, фирменный визуальный стиль и элементы симулятора школьной жизни делают Phantom X достойным продолжением легендарной серии.