Жизнь в масках: новый трейлер Persona 5: The Phantom X раскрывает детали приключений Призрачных Воров

Atlus представила свежий трейлер англоязычной версии Persona 5: The Phantom X, раскрывающий подробности повседневной (и не очень) жизни Призрачных Воров в новой главе легендарной серии.

Игроков ждут узнаваемые элементы оригинала: Mementos, Palaces, Treasures и пошаговые бои вернулись в строй. Однако игра обзавелась и новыми механиками — в частности, Highlight Gauge, которая заполняется в бою и позволяет использовать уникальные приёмы. В группе участвуют четыре персонажа, но можно временно призвать пятого для поддержки.

Ещё одно новшество — Phantom Idols. Это когнитивные образы из памяти главного героя, которые могут сражаться бок о бок с командой, становясь частью Призрачных Воров.

Новая версия Бархатной комнаты выполнена в виде подводного тоннеля, а её загадочной помощницей теперь выступает Merope. Persona 5: The Phantom X обещает сохранить дух оригинала и в то же время привнести свежие идеи в любимую формулу.