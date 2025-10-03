Atlus намекает на крупные анонсы к 30-летию Persona: анонс Persona 6 может быть ближе, чем кажется

Серия Persona готовится к важной дате — в 2026 году франшизе исполнится 30 лет, и похоже, что Atlus и P-Studio планируют отпраздновать юбилей по-крупному. Помимо уже анонсированного Persona 4 Revival, полного ремейка культовой четвёртой части, у команды есть «несколько других проектов» в разработке.

Директор P-Studio Казухиса Вада в недавнем интервью отметил, что разработчики хотят превратить 2026-й в год, когда фанаты смогут «насладиться серией ещё больше». Эти слова вызвали новую волну ожидания, ведь к моменту юбилея с релиза оригинальной Persona 5 пройдёт почти десять лет, и публика явно готова к следующему шагу — Persona 6.

Хотя официального анонса пока нет, слухи утверждают, что разработка шестой части уже близка к завершению. Более того, в сети обсуждаются намёки на основной цвет игры — традиционный символический элемент для каждой части серии. Это только усиливает уверенность фанатов, что долгожданный анонс состоится именно в рамках празднования 30-летия.

До тех пор игрокам предстоит дождаться выхода Persona 4 Revival, который должен появиться в 2025 году, хотя точная дата пока неизвестна. Ремейк обещает обновлённую графику, современный интерфейс и ряд улучшений, сохранив при этом атмосферу и сюжет оригинала.

Таким образом, Atlus готовит не просто юбилейные мероприятия, а, возможно, крупнейший поворот в истории серии. Если ожидания оправдаются, то 2026-й может стать годом, когда Persona войдёт в новую эру, а фанаты наконец получат подтверждение выхода Persona 6.