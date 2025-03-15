Atlus опубликовала фото, на котором можно заметить папку с названием XRD768 - по слухам это кодовое название Persona 6

О том, что Persona 6 имеет такое название внутри студии, сообщал инсайдер Midori почти год назад. Тогда он утверждал, что полноценное производство игры стартовало в 2019 году. Если обратиться к более ранним утечкам от этого же инсайдера, то основным цветом игры станет зелёный, будет два протагониста, полуоткрытый мир, Atlus уже планирует DLC, а релиз состоится в этом году.

В любом случае относится стоит с долей скепсиса, даже если один факт совпал.

Учитывая, что Persona 5 компания рекламировала как празднование своего двадцатилетия, то выход шестой части в 2026 году кажется более логичным — там уже тридцатилетие Atlus придётся отмечать.