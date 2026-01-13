Игроки обнаружили намёк на скорый анонс Persona 6

В этом году JRPG-серия Persona отметит свой 30-летний юбилей. Из официально анонсированных предстоящих проектов на данный момент известна только Persona 4 Revival.

Однако основное внимание поклонников сосредоточено в ожидании анонса Persona 6 - предыдущая часть вышла почти 10 лет назад. Надежду на скорый анонс подогрел фрагмент описания, обнаруженный в метаданных официального сайта, приуроченного к 30-летию серии. В тексте упоминается "следующая глава", которую многие фанаты интерпретируют как прямой намёк на Persona 6:

В 2026 году серия Persona отмечает 30-летие! Присоединяйтесь к празднованию истории франшизы - впереди нас ждёт её следующая глава.

Хотя на самом сайте эта фраза не отображается, а видна лишь в поисковых системах, такое заявление на фоне юбилея выглядит многообещающе.