Инсайдеры раскрыли новые детали Persona 6 - Atlus готовит двух главных героев и необычный визуальный стиль

Вокруг Persona 6 снова начали активно множиться слухи, и на этот раз утечка выглядит особенно громкой. По данным инсайдеров eXtas1s и Фелипе «Necro» Лимы, новая часть культовой JRPG от Atlus уже практически завершена и сейчас находится на стадии финальной полировки.

Согласно информации, появившейся в китайской соцсети Xiaohongshu, Persona 6 сделает ставку сразу на двух полноценных протагонистов. Главной героиней станет девушка с чёрно-красными волосами, а вторым персонажем — светловолосый юноша с более мрачным и прямолинейным характером. Инсайдеры утверждают, что Atlus специально пытается отойти от привычного образа «идеального героя», сделав дуэт более контрастным и необычным.

Ещё одной важной деталью называют зелёную стилистику игры. Для серии Persona это уже своеобразная традиция: Persona 3 ассоциировалась с синим цветом, Persona 4 — с жёлтым, а Persona 5 — с красным. Судя по всему, шестая часть продолжит эту концепцию.

По слухам, релиз Persona 6 был внутренне перенесён на 2027 год, несмотря на высокую готовность проекта. Предполагается, что Atlus хочет уделить больше времени полировке и маркетингу. При этом официальный анонс может состояться уже летом — во время Summer Game Fest 2026 или Xbox Games Showcase.

Пока вся информация остаётся на уровне слухов, но фанаты Persona уже давно ждут полноценное продолжение. И если утечка окажется правдивой, Atlus явно готовит не просто «Persona 5, но больше», а заметно более смелую и экспериментальную игру.