Нам покажут Persona 6? Sega и Atlus проведут специальную презентацию на Tokyo Game Show 2023 ©

Пока еще рано думать о Persona 6, но Sega и Atlus уже анонсировали специальную презентацию на TGS 2023, которая состоится 21 сентября и будет транслироваться в прямом эфире, что, безусловно, намекает на новости о серии или о серии Shin Megami Tensei.

Как сообщается в анонсирующем твите, презентация запланирована на 21 сентября 2023 года в 13:00 по московскому времени (19:00 в Японии) и будет транслироваться в прямом эфире через социальные каналы двух компаний.

Содержание презентации пока неизвестно, но тем временем стоит отметить 21 сентября как возможный день, предвещающий большие новости, касающиеся будущих продуктов от Atlus и Sega.

Persona 3 Reload и Persona 5 Tactica следующие, и самые ближайшие, проекты от Atlus, так что студия уже достаточно загружена, даже если проекты поручены разным командам. Однако слухи о Persona 6 ходят уже давно, и, возможно, настало время для официального анонса. Хотя, вероятно, нас ждет много новой информации о Metaphor: ReFantazio, которая выходит в 2024 году.