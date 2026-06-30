Netflix готовит сериал по Persona - культовую RPG адаптируют в формате ТВ-шоу

Netflix разрабатывает сериал по франшизе Persona, одной из самых известных JRPG-серий от SEGA и Atlus. Над проектом работают студии 21 Laps и Story Kitchen, а сценаристом и шоураннером выступит Кристофер Монфетт.

В производстве также участвуют продюсеры Шон Леви и Роберт Аттвуд (21 Laps), а со стороны Story Kitchen — Дмитри М. Джонсон, Майкл Лоуренс Голдберг и Тимоти Стивенсон. SEGA представлена в проекте продюсером Тору Накахарой.

Сюжет адаптации пока не раскрывается, однако исходный материал хорошо известен: игры Persona обычно рассказывают о японских школьниках, которые совмещают повседневную жизнь, дружбу и социальные связи с борьбой против сверхъестественных угроз.

Франшиза насчитывает несколько основных частей и многочисленные спин-оффы, а также остаётся одной из ключевых серий SEGA. Последние годы серия активно развивается, включая новые проекты и подтверждённые будущие релизы.

Проект Netflix пока находится на ранней стадии разработки, и стриминговый сервис отказался от комментариев. Если сериал получит зелёный свет, это станет очередной крупной игровой адаптацией платформы наряду с The Witcher, Arcane и другими проектами по видеоиграм.