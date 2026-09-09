Persona 4 Revival и Persona 6 выйдут на Switch 2

Компания Atlus представила очередной небольшой тизер Persona 6 и подтвердила, что эта игра, а также Persona 4 Revival, выйдут на Nintendo Switch 2.

Релиз Persona 4 Revival на Switch 2 состоится с некоторой задержкой по сравнению с версиями для других платформ (PS5, Xbox Series X|S и ПК), которые выходят в феврале: версия для новой консоли Nintendo появится 20 мая 2027 года.

Основную часть трейлера посвятили P4R, а подробности о Persona 6 пока держат в строгом секрете; впрочем, в описании видео на YouTube всё же появился небольшой тизер:

Persona 6 переносит всё то, за что мы любим эту серию, в смелую новую историю. Вас ждет возвращение фирменного сочетания душевных будней и захватывающих сверхъестественных приключений — и всё это в рамках совершенно нового, самостоятельного сюжета с новыми персонажами!

Информации об игре не так уж много, но игроки на Switch 2 безусловно будут рады.