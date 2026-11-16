Persona 6 может появиться на The Game Awards - фанаты нашли новый намек на трейлер

Поклонники Persona 6 получили новый повод надеяться на скорый показ продолжения серии. Недавнее обновление домена игры может указывать на подготовку Atlus к крупному анонсу, который потенциально состоится уже на The Game Awards 2026.

Пользователь Reddit под ником ronakwya, внимательно следящий за регистрацией доменов Atlus, обнаружил, что компания несколько дней назад обновила сертификаты домена Persona 6. Само по себе это изменение не подтверждает подготовку трейлера, однако фанаты заметили интересную закономерность.

Подобные обновления уже происходили перед крупными показами других игр Atlus. Например, домен Persona 4 Revival обновили примерно за месяц до выхода первого полноценного игрового трейлера. Это позволяет предположить, что студия может готовить новый сайт Persona 6, который пока остается скрытым от публики.

На фоне приближающейся The Game Awards 2026, которая пройдет примерно через месяц, находка выглядит особенно интригующей. Фанаты надеются, что церемония станет площадкой для первого полноценного показа новой основной части Persona почти за десять лет.

The Game Awards действительно подходит для подобного анонса: мероприятие собирает огромную аудиторию и регулярно становится местом крупных мировых премьер. Впрочем, пока Atlus официально не подтверждала участие Persona 6 в шоу, поэтому речь идет лишь о предположениях.

Первый тизер Persona 6 появился в июне, но с тех пор поклонники практически не получали новой информации. Дополнительный интерес к игре подогревают недавние утечки о персонажах и возможный ремейк первой Persona, который, по мнению некоторых фанатов, может быть связан с планами Atlus на юбилей серии.