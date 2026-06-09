Persona 6 может выйти уже в 2027 году: инсайдер подогревает ожидания вокруг самой загадочной RPG Atlus

После первого тизера Persona 6, показанного на презентации Xbox, вокруг игры стало только больше вопросов, чем ответов. и Atlus ограничились абстрактным монтажом, логотипом и атмосферными кадрами кладбища, не раскрыв даже примерного окна релиза. И на этом фоне любая новая информация воспринимается почти как событие сама по себе.

По данным инсайдера под ником lolilolailo, релиз Persona 6 может состояться в 2027 году. Источник ранее уже публиковал точные утечки по серии и, судя по упоминаниям в сообществе, его информация нередко оказывалась близкой к реальности. Однако, как и всегда с такими заявлениями, речь идёт именно о неофициальных данных.

Интересно, что сама SEGA пока никак не подтверждает сроки, а тизер намеренно оставляет ощущение полной неопределённости. На этом фоне 2027 год звучит не как гарантия, а скорее как наиболее обсуждаемая версия развития событий — и это типичная ситуация для крупных японских RPG, которые часто держат фанатов в информационном вакууме годами.

Дополнительный штрих — возможная смена подхода к маскоту серии и новая сюжетная линия о школьниках, сталкивающихся с городскими легендами и оккультизмом. Если это подтвердится, Persona 6 может заметно отойти от привычных шаблонов серии, что, честно говоря, выглядит одновременно интригующе и рискованно.

Пока же ситуация с игрой идеально иллюстрирует современную практику: чем меньше официальной информации, тем громче звучат инсайдеры. И Persona 6 сейчас — один из самых ярких примеров этой тенденции.