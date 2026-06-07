Persona 6 наконец анонсирована: Atlus показала первый мрачный тизер новой главы культовой серии

После долгих лет ожидания и бесконечных слухов Atlus официально представила Persona 6. Анонс состоялся в рамках Xbox Games Showcase, где разработчики показали первый тизер долгожданной японской ролевой игры.

Подробностей пока немного, однако ролик сразу задал более мрачный тон по сравнению с предыдущими частями. Для фанатов серии это один из самых громких анонсов года, ведь с момента выхода Persona 5 прошло уже десять лет.

За это время франшиза окончательно превратилась из ответвления Shin Megami Tensei в самостоятельный феномен. Persona 5 разошлась тиражом свыше 10 миллионов копий и стала одной из самых успешных JRPG современности. Поэтому ожидания от шестой части находятся на исключительно высоком уровне.

Интересно, что слухи о скором анонсе появились задолго до презентации. Недавняя утечка предполагаемых концепт-артов вызвала большой резонанс в сообществе, а реакция Sega, потребовавшей удалить материалы через DMCA, лишь подогрела интерес игроков. Теперь необходимость гадать по утечкам отпала — Persona 6 существует официально.

Выбор времени для анонса тоже выглядит символичным. В 2026 году серия Persona отмечает своё 30-летие, и новая номерная часть вполне может стать центральным событием юбилея.

Пока Atlus не раскрывает детали сюжета, персонажей или дату выхода, но сам факт анонса уже стал важным событием для поклонников JRPG. Судя по первому тизеру, Persona 6 готовится не просто продолжить традиции серии, а предложить её новую, более тёмную интерпретацию.