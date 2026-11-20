Atlus не собирается ограничиваться выпуском Persona 6 и уже рассматривает дальнейшее развитие серии. Об этом рассказал руководитель франшизы Кадзухиса Вада, подчеркнув, что команда работает над разными идеями, которые в перспективе позволят поклонникам не ждать продолжения так долго, как раньше.

Сейчас главным приоритетом студии остаётся Persona 6. Вада пока не готов раскрывать подробности разработки, но выразил уверенность в направлении, выбранном командой. По его словам, создатели хотят превзойти предыдущие достижения серии и предпочитают, чтобы о проделанной работе говорила сама игра. Он также упомянул трудности, с которыми разработчикам пришлось столкнуться в процессе производства, не вдаваясь в подробности.

При этом наиболее интересной частью заявления стало именно обсуждение будущего франшизы. «P6 — это не конец. Мы работаем над разными вещами, чтобы вам не пришлось так долго ждать следующую часть», — заявил Вада. Atlus изучает новые творческие направления и возможности расширения серии, однако пока не уточняет, идёт ли речь о дополнительных проектах, спин-оффах или изменениях в производственном процессе.

Для поклонников Persona это особенно актуально: между крупными номерными выпусками серии традиционно проходят годы. Например, Persona 5 вышла в 2016 году, а полноценного продолжения пришлось ждать до анонса шестой части. Поэтому желание Atlus сократить такие паузы выглядит вполне понятным — особенно с учётом того, насколько важной франшиза стала для компании.

Persona 6 представили в июне 2026 года на Xbox Games Showcase. Игра получила новую визуальную концепцию с преобладанием зелёного цвета, более мрачную атмосферу и элементы хоррора. В центре истории окажутся новые персонажи, а сама разработка станет заметным изменением для серии: впервые со времён Persona 2: Eternal Punishment руководителем проекта не выступает Кацура Хасино.

Пока заявления Вады не означают, что Atlus уже готовит конкретную следующую номерную часть или собирается выпускать игры ежегодно. Но они ясно показывают, что студия рассматривает Persona как долгосрочную франшизу и хочет сделать её развитие более последовательным. Теперь главное — чтобы стремление сократить ожидание не сказалось на качестве будущих игр.