Persona 6 официально получит перевод на русский язык

Одной из важных деталей анонса Persona 6, которая могла остаться незамеченной на фоне самого показа игры, стала поддержка русского языка. Согласно информации на официальных страницах проекта, новая JRPG от Atlus получит текстовый перевод на русский язык.

Для поклонников серии это особенно значимое событие, поскольку предыдущие номерные части Persona долгое время оставались недоступны для русскоязычной аудитории без знания английского языка. Теперь пройти сюжет, диалоги и многочисленные социальные события можно будет с официальной русской локализацией.

Сама Persona 6 была представлена в рамках Xbox Games Showcase 2026. Первый тизер показал более мрачную атмосферу по сравнению с предыдущими играми серии, однако подробности сюжета и игрового процесса разработчики пока не раскрывают.

Анонс новой части состоялся спустя десять лет после выхода Persona 5, которая за это время разошлась тиражом более 10 миллионов копий и превратила серию в одну из самых популярных JRPG-франшиз в мире.

Дата выхода Persona 6 пока не объявлена.