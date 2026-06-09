Persona 6 останется без новых подробностей до 2027 года

Директор P-Studio Казухиса Вада заявил, что Atlus не планирует раскрывать дополнительные детали о Persona 6 в ближайшее время. По его словам, студия сосредоточится на продвижении Persona 4 Revival, а новую информацию по следующей номерной части серии можно ожидать уже после её релиза.

Persona 6 впервые показали на Xbox Games Showcase 2026 в виде короткого тизера, который ограничился атмосферными кадрами и логотипом игры. Никаких геймплейных деталей или сроков выхода раскрыто не было.

Вада отметил, что команда «с нетерпением ждёт момента, когда сможет поделиться результатами огромной работы над Persona 6», однако сейчас приоритет остаётся за ремейком Persona 4.

Релиз Persona 4 Revival запланирован на 18 февраля 2027 года, и, судя по текущим планам Atlus, именно после этой даты начнётся активная информационная кампания Persona 6.