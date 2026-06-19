Persona 6 получила возрастной рейтинг в Австралии - релиз JRPG от Atlus может быть ближе, чем ожидалось

Новая часть серии Persona, вероятно, постепенно приближается к релизному окну. Persona 6 появилась в базе данных Australian Classification Board и получила рейтинг M (Mature), что указывает на наличие насилия, обнажённости и нецензурной лексики. Сам по себе факт классификации не подтверждает скорый выход, но традиционно свидетельствует о том, что проект уже находится на продвинутой стадии разработки.

Интерес к ситуации усиливается на фоне того, что Persona 6 недавно мелькала в рамках Xbox Games Showcase в виде короткого тизера. Тогда Atlus не раскрыла ни деталей сюжета, ни точных сроков выхода, что породило ожидания относительно довольно длительного цикла разработки. Дополнительный контекст создаёт и наличие Persona 4 Revival в графике релизов компании, выход которой ожидается в начале следующего года.

Классификация в рейтинговых комиссиях обычно проходит ближе к финальным этапам производства игры, когда контент уже собран и проходит финальную проверку перед релизом. Хотя это не является прямым индикатором даты выхода, подобные шаги редко происходят за несколько лет до запуска проекта.

Дополнительное внимание к Persona 6 привлекли и неподтверждённые сообщения о начале работы над локализацией, якобы стартовавшей в конце 2025 года. Если эта информация соответствует действительности, она также может указывать на то, что проект постепенно переходит в финальные стадии производства.

На фоне этих факторов в сообществе усилились предположения о возможном релизном окне Persona 6 в 2027 году, предположительно ближе ко второй половине года. Однако на данный момент Atlus не делала официальных заявлений о сроках выхода, и все оценки остаются исключительно предположениями.

Ожидается, что больше информации о проекте может появиться в ближайшие месяцы, особенно если издатель продолжит раскрывать детали параллельно с продвижением Persona 4 Revival.