Persona продолжает набирать обороты - серия продала ещё миллион копий за квартал на фоне ожидания Persona 6

Серия Persona продолжает демонстрировать впечатляющие продажи, несмотря на отсутствие новой полноценной игры в течение квартала. За три месяца с апреля по июнь 2026 года игры франшизы разошлись тиражом более 1 млн копий.

Такие данные содержатся в финансовом отчёте Sega за первый квартал 2027 финансового года. Для сравнения, серия Like a Dragon за тот же период продала более 600 тысяч копий, а игры про Sonic приблизились к отметке в миллион.

Особенно примечательно, что Persona достигла этого результата без релиза новой части. Последним крупным выпуском серии стала версия Persona 3 Reload для Nintendo Switch 2 в октябре прошлого года.

При этом интерес к франшизе сейчас явно подогревается будущими проектами. Sega недавно подробно показала Persona 4 Revival, которая выйдет в феврале 2027 года, а также впервые представила Persona 6. Новая номерная часть пока не получила дату релиза.

Общие продажи серии уже превысили 30 млн копий, причём значительную часть этого результата обеспечила Persona 5 и её многочисленные версии.