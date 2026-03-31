По слухам, Persona 6 может быть показана на Xbox Games Showcase

Грядущий Xbox Games Showcase уже вызывает ажиотаж, и новые слухи лишь подливают масла в огонь. По информации инсайдера eXtas1stv, на презентации может состояться показ долгожданной Persona 6 — одного из самых ожидаемых проектов последних лет.

Стоит отметить, что сам инсайдер не утверждает это как подтвержденный факт. Он подчеркнул, что не имеет прямых источников внутри Atlus и опирается на слухи, циркулирующие в индустрии. Тем не менее даже сама вероятность такого анонса уже вызывает бурные обсуждения среди игроков.

Интерес к возможному показу усиливается на фоне изменений в индустрии. Ранее серия Persona была тесно связана с платформами PlayStation, особенно после успеха Persona 5. Однако в последние годы SEGA активно расширяет сотрудничество с Microsoft, и её проекты всё чаще появляются на мероприятиях Xbox.

Если слухи подтвердятся, Microsoft может получить один из самых громких анонсов шоу, а сама презентация — стать важным сигналом о меняющемся балансе сил на рынке.