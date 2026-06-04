После удаления скриншотов Persona 6 фанаты ждут анонс на Summer Game Fest

Поклонники серии Persona вновь заговорили о возможном скором анонсе Persona 6 после того, как Sega, по сообщениям пользователей, начала удалять из сети изображения, якобы связанные с ещё не представленной игрой.

Несколько дней назад в интернете появились предполагаемые скриншоты и концепт-арты новой части серии. Среди утёкших материалов фигурировали изображения персонажей, интерфейса и даже логотипа проекта в зелёной цветовой гамме. Изначально многие отнеслись к ним скептически, предполагая, что это могли быть подделки или работы, созданные с помощью ИИ.

Однако ситуация изменилась после того, как один из пользователей соцсетей сообщил о получении DMCA-жалобы от Sega за публикацию этих изображений. По его словам, уведомление поступило именно от правообладателя франшизы.

После этого часть сообщества восприняла действия компании как косвенное подтверждение подлинности утечки. На форумах и в Reddit появились комментарии о том, что Sega вряд ли стала бы удалять материалы, не имеющие отношения к реальному проекту.

Тем не менее другие фанаты призывают не делать поспешных выводов. По их мнению, компании нередко блокируют вирусные публикации даже в тех случаях, когда информация оказывается недостоверной, чтобы избежать путаницы и ложных ожиданий среди игроков.

Интерес к слухам усиливается ещё и потому, что уже совсем скоро состоятся Summer Game Fest 2026 и Xbox Games Showcase 2026, где потенциально могут показать новые проекты Atlus.

Дополнительное внимание привлекает и тот факт, что на сайте празднования 30-летия серии Persona рядом с уже анонсированной Persona 4 Revival остаются несколько загадочных разделов с пометкой «Coming Soon». Ранее руководитель P-Studio Кадзухиса Вада также заявлял, что у команды находится в разработке сразу несколько проектов.

На данный момент Sega и Atlus официально не подтверждали существование Persona 6, поэтому вся информация остаётся на уровне слухов. Однако для фанатов серии реакция издателя стала ещё одним поводом ждать крупного анонса в ближайшие недели.