Руководитель разработки Persona 6 Кадзухиса Вада хочет, чтобы его игры были похожи на "яд"

Продюсер серии Persona Кадзухиса Вада в интервью японскому журналу Famitsu рассказал о философии разработки грядущих проектов студии Atlus. Геймдизайнер заявил, что стремится создавать игры, похожие на «яд».

В принципе, как создатель, я не очень заинтересован в вещах, которые не являются ни хорошими, ни плохими», — сказал он. «Поэтому, сталкиваясь с различными рисками и ограничениями, мы старались создать нечто вроде яда, оставляющего сильное впечатление. Конечно, речь идет не просто о погоне за сенсациями или экстремизме, а о чем-то, что потрясает ценности людей или заставляет их задуматься.

По мнению Вады, развлекательный продукт не должен быть исключительно комфортным и безопасным для пользователя. Он отметил, что авторы целенаправленно прячут этот «яд» под сладкой обёрткой: за ярким визуальным стилем, поп-музыкой и школьными буднями всегда скрываются взрослые психологические проблемы и экзистенциальные кризисы.

Глава разработки подчеркнул, что Persona 5 уже затронула мрачные социальные темы, но в будущих играх франшизы авторы планируют поднять ещё более бескомпромиссные вопросы. Напомним, что на текущий момент студия Atlus официально не раскрывала дату релиза и целевые платформы Persona 6.