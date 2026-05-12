SEGA не упомянула Persona 6 в новом финансовом отчете

SEGA опубликовала свежий финансовый отчет, однако Persona 6 в нем вновь не появилась — компания не упомянула ни саму игру, ни какие-либо неанонсированные проекты серии Persona. На фоне многолетнего ожидания это стало очередным ударом для фанатов Atlus.

В презентации для инвесторов SEGA перечислила сразу несколько будущих релизов, включая Stranger Than Heaven, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Total War: Warhammer 40,000 и даже Persona 4 Revival. Однако о Persona 6 не сказали ни слова.

Поклонники серии уже давно ждут полноценный анонс новой части. С момента выхода Persona 5 прошло почти десять лет — игра вышла еще в 2016 году. За это время Atlus успела выпустить множество спин-оффов, ремейков и переизданий, включая Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers, Persona 5 Tactica, Persona 3 Reload и Persona: The Phantom X, но основная новая часть серии до сих пор не представлена.

Интересно, что ранее представители Atlus уже намекали на будущее франшизы. В конце прошлого года Persona 6 впервые напрямую упомянули в официальном опросе компании, а директор P-Studio Кадзухиса Вада говорил, что студия хочет поделиться «будущими планами по Persona» в 2026 году.