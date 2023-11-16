Sega считает, что Persona 6 сможет разойтись тиражом 5 млн копий за год благодаря мультиплатформенному релизу

Компания Sega опубликовала расшифровку вопросов и ответов, которые были заданы в ходе последней финансовой конференции для инвесторов и аналитиков. Генеральный директор Харуки Сатоми и финансовый директор Коити Фукадзава обсудили деятельность компании, серию Persona и продажи Sonic Superstars.

В документе, распространенном компанией на японском языке, сообщается о том, что продажи Sonic Superstars идут медленнее, чем ожидалось.

По мнению руководителей Sega, значительное влияние оказала конкуренция со стороны игр других компаний, однако планируется усилить продвижение игры к праздничному сезону с акцентом на зарубежные рынки.

Поскольку оценка на Metacritic как со стороны критиков, так и со стороны пользователей выше, чем у Sonic Frontiers, есть надежда, что игра продолжит стабильно продаваться.

Переходя к мобильным играм, в связи с предстоящим закрытием 404 Game Re:Set, руководители компании признали, что японский рынок мобильных устройств стал более зрелым, и создавать хитовые игры становится все труднее.

С другой стороны, такие игры, как Hatsune Miku: Colorful Stage! и One Piece Bounty Rush (изданные Bandai Namco, но разработанные Sega) показывают хорошие результаты.

В будущем Sega намерена усилить глобальное развитие существующих популярных игр и сосредоточиться на глобальной экспансии free-to-play игр, таких как Persona 5: The Phantom X и игры Rovio.

Это интересно, поскольку, возможно, намекает на глобальный релиз мобильной игры Persona, которая может появиться не только в Китае и Японии.

Говоря о японских студиях Sega, следует отметить, что в последние несколько лет Sega успешно расширяет свои продажи, выпуская игры на нескольких платформах и одновременно по всему миру.

Кроме того, компания объединила команды разработчиков, ранее работавших над отдельными устройствами (консолями, аркадами и смартфонами), гибко распределяя ресурсы разработки и используя сильные стороны каждой из них. Эти усилия привели к положительным результатам.

Если говорить о мультиплатформенности, то Sega увеличила количество платформ для Persona 5 и регионов, в которых она доступна, что привело к росту продаж.

Отвечая на прямой вопрос о том, возможно ли, чтобы игра Persona продалась тиражом 5 млн. копий в первый год, руководители компании отметили, что они считают эту цель достижимой для мейнстримовых игр Persona, таких как следующая номерная игра, за счёт доступности на нескольких платформах и поддержки новых регионов. Видимо, под "регионами" имеется в виду поддержка новых языков, в том числе и русского.

Они также добавили, что возлагают большие надежды на новую IP-игру Metaphor ReFantazio.

Наконец, отвечая на вопрос о растущих затратах на разработку, мы услышали, что для повышения эффективности бизнеса Sega изучает технологии автоматизации. В закрытой среде компании внедрен ChatGPT-4, и все сотрудники в Японии могут использовать его для решения различных задач.

Sega также надеется эффективно использовать генеративный ИИ, учитывая при этом развитие соответствующего законодательства и потребности клиентов.

Из других новостей Sega следует отметить, что главный операционный директор компании недавно отверг возможность приобретения компании Microsoft.