Серия Persona отмечает своё 30-летие и генеральный продюсер намекнул на разработку сразу нескольких проектов

Серия Persona отмечает своё 30-летие, и Atlus воспользовалась поводом, чтобы поблагодарить поклонников по всему миру. Однако внимательные фанаты обратили внимание не только на тёплые слова, но и на завуалированный намёк на будущее франшизы. В праздничном обращении генеральный продюсер Казухиса Вада дал понять, что в разработке находится сразу несколько проектов по Persona.

Послание не было посвящено конкретно Persona 6, но в нём прозвучала ключевая формулировка: «Работа над будущими играми серии продолжается, включая Persona 4 Revival». Само упоминание ремейка четвёртой части в таком контексте намекает, что речь идёт не об одном проекте. Если бы Atlus занималась лишь Persona 4 Revival, подобное уточнение выглядело бы излишним.

Какие именно игры находятся в производстве, пока остаётся загадкой. Тем не менее фанаты закономерно предполагают, что среди них может быть и новая номерная часть. Persona 5 вышла ещё на PlayStation 3, а Persona 6 так и не появилась в эпоху PlayStation 4, что только усиливает ожидания.

В то же время Atlus не даёт сроков и избегает прямых заявлений, оставляя пространство для догадок. Очевидно одно: юбилей серия встречает не только с оглядкой на прошлое, но и с активной работой над будущим, подробности о котором, вероятно, раскроются позже.