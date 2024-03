Слух: в Persona 6 будет полуоткрытый мир, а социальные связи станут более гибкими и менее ограниченными по времени

Persona 6 по-прежнему будет иметь типичный школьный сеттинг, который можно было увидеть в прошлых частях серии, но будет гораздо менее линейной, если верить слухам, циркулирующим в сети.

На форуме ResetERA пользователь Head on the Block, ранее известный под ником I'm a Hero Too, прокомментировал еще не анонсированную новую часть серии, заявив, что, хотя игра сохранит школьный сеттинг и механику социальных связей, она модернизирует полуоткрытый мир, который стал формулой серии со времен третьей части.

Что это означает для Persona 6, инсайдер не уточнил, но упомянул, что социальные связи будут более гибкими, с лучшей интерактивностью и с меньшими временными ограничениями. Звучит неплохо, ведь предыдущие части серии требовали от игроков определенного подхода, чтобы пройти все социальные связи за одно прохождение.

Хотя официального анонса не последовало, похоже, что ATLUS работает над несколькими частями серии наряду с Persona 6. По слухам, в разработке находится ремастер Persona 2, включающий в себя Innocent Sin и Eternal Punishment, а также ремейк Persona 4, который, скорее всего, будет выпущен после шестой части серии.